VÍDEO: Árvore de grande porte cai em cima de veículo de autoescola em Cotia

Incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (29); Cotia e Cia conversou com o proprietário da autoescola; veja as imagens

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Uma árvore de grande porte caiu em cima de um veículo da autoescola Neon, em Cotia, na manhã desta quarta-feira (29). Ninguém ficou ferido. O incidente ocorreu na rua Nicodemos de Carvalho, no bairro Maranhão.





De acordo com Welder Ferreira Santos, proprietário da autoescola, a instrutora estava com uma aluna no veículo no momento do incidente. A sorte, segundo ele, foi que a árvore caiu na hora em que as duas trocaram de lugar no carro.





“A instrutora estava dando a primeira aula para uma aluna. Estava parada com o carro. Ela fez todo o procedimento. Quando foi trocar de lugar no carro, em fração de segundos, a árvore desabou”, narrou. “Graças a Deus, não aconteceu nada. A instrutora ficou com alguns estilhaços de vidro no braço, mas nada grave. Foi mais o prejuízo material. Mas isso a gente corre atrás. Importante é que elas estão bem”, concluiu.





Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estiveram no local para fazer a remoção da árvore.





VEJA O VÍDEO: