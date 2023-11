GRÁTIS: loja em SP vai distribuir mil sonhos por dia

Ação é um esquenta do TikTok Awards; saiba mais

Foto: Divulgação / Receitas Nestlé

Uma ação do TikTok em parceria com a Receitas Nestlé, chamada ‘Loja dos Sonhos’, vai distribuir mil unidades de sonhos gratuitos por dia na capital paulista.





A ação, que é um esquenta do TikTok Awards, uma premiação dos melhores criadores da plataforma de 2023, vai acontecer entre os dias 1 e 3 de dezembro na Rua Mateus Grou, em Pinheiros.





Serão 16 sabores do doce disponíveis, cada um em referência a uma categoria do TikTok Awards. As informações são do site Veja SP.





De acordo com a publicação, além de provar um sabor, os visitantes terão a chance de garantir ingressos para o evento, que serão distribuídos em número limitado.





“O público ainda poderá descobrir em primeira mão os cinco finalistas de cada categoria, que estão em votação aberta até o dia 30 de novembro”, diz o site.





O TikTok Awards acontece no dia 12 de dezembro no Ginásio do Ibirapuera, às 19h. A expectativa é que 5 mil pessoas passem pelo tapete rosa, entre elas celebridades como Lázaro Ramos, Juliette, Celso Portiolli e Luísa Sonza, além dos criadores de conteúdo favoritos da plataforma. A cerimônia também terá transmissão ao vivo pelo perfil do @TikTokBrasil.