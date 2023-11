Médico de Cotia é criticado por fala "preconceituosa e capacitista” sobre o autismo

Dr Ailton Ferreira chamou autismo de “epidemia” e disse que com o tempo “teremos um autista para cada criança normal”; veja a repercussão

Imagem ilustrativa. Governo Federal

O médico de Cotia, Ailton Ferreira, foi criticado nas redes sociais após ter feito uma fala "preconceituosa" e "capacitista" sobre o autismo. Em entrevista a um podcast, Ferreira disse que "vivemos uma explosão de autismo" e afirmou, sem citar fonte, que em 2031 "teremos um autista" para cada criança "normal".





"Antigamente, você não tinha um amigo, um parente, não ouvia falar de autismo [...] segundo dados atuais, nós temos uma criança autista para 20 crianças normais [...] estamos vivendo uma epidemia de autismo. Se não fizermos nada, em 2031, eu Ailton que estou falando, nós teremos um autista e um normal. Isso vai inviabilizar a sociedade", comentou o médico.





O trecho da fala foi compartilhado e duramente criticado pela médica e pós-doutoranda em Neurociência, Anita Brito, em seu perfil no Instagram. A especialista disse que a “falta de conhecimento”, demonstrada na fala do médico, traz “desinformação e alarde”.





“Não há explosão de autismo [...] não temos um para cada 20 e não teremos um pra um deixando assim ‘o mundo inviável’. O desespero em tratar com protocolos que se dizem milagrosos já ceifou vidas de autistas e não autistas. Informe-se e não caia em armadilhas”, escreveu Anita.









O post com a crítica da médica viralizou no Instagram, com mais de 67 mil visualizações. Nos comentários da publicação, alguns internautas também rebateram a fala de Ailton Ferreira, pontuando que antigamente não se falava em autismo, porque não havia diagnóstico. "Nasci em 1976 e fui diagnosticada só em 2020. A ignorância cansa nesse mundo", disse uma pessoa.





"Epidemia tem a ver com doença, e autismo não é doença. Fala preconceituosa e cheia de ignorância", criticou outra.





O movimento Mães e Pais que Lutam, formado por familiares de crianças autistas de Cotia, também repudiou a fala de Dr. Ailton. Veja abaixo: