Com ingressos de até R$ 660, castelo medieval em São Roque anuncia data de inauguração

Novo empreendimento prevê visita de 6h, mais de 15 ambientes imersivos, atrações medievais e banquete; saiba mais

Foto: Divulgação

O maior castelo medieval da América Latina já tem data para abrir ao público. O empreendimento, que fica em São Roque, promete mais de 15 ambientes imersivos, atrações medievais e banquete. O tempo total da visita é de aproximadamente 6 horas.

A inauguração acontece no dia 18 de novembro e os ingressos podem ser adquiridos pelo site ticket360. Confira abaixo os valores:

R$ 494,45 para crianças de 3 a 12 anos, PCD e idosos.

R$ 659,95 para adultos

R$ 1.263,90 no combo para 2 pessoas

R$ R$ 2.155,45 no combo Família ( 2 Adultos e 2 Crianças)

Mais sobre O Castelo:

Localizado ao lado do Morro do Saboó, quem sai da rodovia Castelo Branco rumo à saída para a cidade de São Roque já consegue ver ao longe as torres do castelo sendo construídas, projeto do arquiteto Erick Monteiro.

Em entrevista ao portal São Paulo para Crianças, os proprietários disseram que o projeto é inspirado em atrações estrangeiras, como o Medieval Times, em Orlando (Flórida) e o evento Equitana, na Alemanha, onde há várias feiras medievais.

“Não queremos que a porta seja de plástico, por exemplo. Queremos que tudo seja o mais real possível, cuidamos de cada detalhe, e para isso temos que conciliar a originalidade com as exigências técnicas e regulatórias dos dias de hoje.”

SAIBA MAIS ACESSANDO O SITE