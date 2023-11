Shopping da região receberá Papai Noel em bolas flutuantes a 20m de altura

Evento ainda contará com coral especial de Natal; parte externa do shopping foi especialmente tematizada para o momento

Foto: Divulgação

O Raposo Shopping, localizado no km 14,5 da rodovia Raposo Tavares, está preparando uma recepção diferente para o Papai Noel neste ano. No dia 18 de novembro, o ‘bom velhinho’ chegará no local de uma maneira “radical”.





Bailarinos caracterizados de personagens temáticos vão apresentar um número de balé inédito em bolas gigantes de Natal. Com um detalhe: a performance acontece a 20 metros de altura, com as bolas flutuantes suspensas por um guindaste.





E será em meio a esse clima que vai surgir o personagem principal da atração, ao som de um repertório de músicas ao vivo, cantado nas alturas.





Após a ilustre chegada, o Bom Velhinho fica no Shopping diariamente, das 14h às 20h, para receber os pequenos e suas cartinhas. No dia 24 de dezembro, o horário será das 12h às 18h. Para completar a alegria da criançada, no dia 18 também haverá distribuição de algodão doce, bexigas e brindes exclusivos.





EVENTO CONTINUA





Após a chegada do Papai Noel, o evento continua, com a apresentação de um coral profissional. Mais de 12 vozes e banda (bateria, guitarra, teclado e baixo) irão emocionar o público com as canções natalinas típicas.





Todas as atrações serão realizadas na parte externa do empreendimento, que foi especialmente tematizada com um túnel iluminado de 2 metros de altura, 5 metros de comprimento e com um espelho em uma das extremidades.





Em meio a dois grandes pacotes de presentes iluminados, o cachorro/raposa em estrutura metálica e cordões de luz também é um convite para as fotos dignas de compor o feed das redes sociais.