Jovem pastor da Renascer, Erick Paz é o convidado do Bom Papo desta sexta (24)

Podcast será transmitido ao vivo a partir das 19h15 pelo Youtube; saiba mais

Erick Paz, pastor da Igreja Renascer. Foto: Roberto Pires

Bom Papo e Cia chega a sua 53ª edição nesta sexta-feira (24). O podcast, que será transmitido ao vivo, a partir das 19h15, pelo Youtube (AQUI), recebe o pastor da Igreja Renascer em Cristo, Erick Paz, de 27 anos.





Erick realiza atividades no campo da conscientização espiritual junto com a juventude. Já fez evangelismos de rua, cultos nas praças e “invadiu” os shows do cantor João Gomes, na Festa do Peão de Cotia, e do MC Daniel, em uma casa de shows da cidade. Os vídeos dessas “invasões” viralizaram nas redes sociais.





Vamos conhecê-lo melhor? Então acompanhe e participe com a gente do Bom Papo e Cia, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15.