Os principais pontos da reunião entre o Procon e a Enel na Prefeitura de Cotia

Reunião ocorreu na quarta-feira (22) e abordou, principalmente, os problemas relacionados à energia elétrica após a tempestade do dia 3 de novembro

Reunião aconteceu nno Paço Municipal

O Procon de Cotia se reuniu com representantes da Enel para apresentar demandas emergenciais no serviço de energia elétrica no município. O encontro aconteceu na quarta-feira (22), no Paço Municipal.





VEJA OS PRINCIPAIS PONTOS DISCUTIDOS





Entre os pontos discutidos, o Procon cobrou mais agilidade no atendimento das demandas, em especial em dias com fortes chuvas, quando é frequente a interrupção no fornecimento de energia elétrica e demora no atendimento das ocorrências.





Também foi solicitada informação sobre o ressarcimento de danos causados à população após o temporal que caiu na cidade no dia 3 de novembro, quando dezenas de bairros ficaram mais de uma semana sem o serviço de energia.





Além disso, foi exigido à concessionária a ampliação das equipes de poda preventiva de árvores e verificação da necessidade de ampliação na capacidade de fornecimento de energia para acabar com picos de energia registrados em todas as regiões do município.





03 DE NOVEMBRO: O “PICO DA CRISE”





Segundo o Procon, a reunião com a Enel já estava agendada há mais de dois meses, levando em consideração diversos problemas com o fornecimento de energia que antecederam o dia 3 de novembro. “Trata-se de um problema pré-existente que culminou no apagão do dia 03 de novembro e que considero tão somente como o pico da crise”, disse o diretor do Procon de Cotia, Francisco Machado.





Na reunião, Francisco mencionou que as últimas ETDs (Estações de Transmissão e Distribuição) foram construídas em Cotia há aproximadamente 20 anos. O diretor do Procon acrescentou que há dúvidas sobre a capacidade de carga delas atualmente, tendo em vista a taxa de crescimento do município nesse período.





“Tendo em vista que Cotia, em todo o estado, vem sendo o município mais afetado com os problemas de distribuição de energia elétrica, cobramos da Enel a elaboração de um plano de ações para a cidade. Os representantes da concessionária se comprometeram a iniciar, o mais rápido possível, um planejamento com foco em dar início a um trabalho exclusivo no município de Cotia, contando com o apoio dos diversos setores da Prefeitura”, explicou Francisco.





O QUE DISSE A ENEL





Por sua vez, a Enel esclareceu que os consumidores prejudicados por falta de energia elétrica podem pedir ressarcimento no site da empresa (www.enel.com.br). “Todos os casos serão avaliados e terão resposta”, garantiu Fabiano Cunha, chefe da ouvidoria da Enel.





Cunha reconheceu que a concessionária não estava preparada para a tempestade que atingiu a região no início do mês, que Cotia foi a cidade mais impactada e afirmou que a empresa está “ampliando e melhorando os seus canais de relacionamento e atendimento dos clientes”.