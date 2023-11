Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar por Ibiúna, São Roque e mais 41 cidades de SP

Veja a lista completa, com dias e horários, das cidades do estado de SP que a caravana ainda vai passar

Caravana de Natal da Coca-Cola. Foto: Divulgação

A magia do Natal está no ar e a já tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola começou a desfilar pelas ruas das cidades brasileiras. Segundo a empresa, a atração traz ambientes temáticos com ilusionismo, dois espaços de cenografia, sendo um deles a casa do Papai e da Mamãe Noel, e ativações com inteligência artificial.





O comboio conta com cinco caminhões cenográficos, que percorreram ruas e avenidas. “A Caravana de Natal da Coca-Cola se tornou uma tradição deste período de festividade, reunindo famílias e comunidades para viverem juntas a magia do Natal. Esperamos poder encorajar as pessoas a abraçarem a magia das celebrações,” afirma Claudia Navarro, vice-presidente de marketing para a América Latina da Coca-Cola Company.





Veja as cidades de SP que a caravana ainda vai passar:





Alambari: 05/12 à partir das 18h





Apiaí: 11/12 à partir das 19h





Araçatuba: 11/12 à partir das 19h





Araçoiaba da Serra: 16/12 à partir das 19h30





Bauru: 08/12 à partir das 19h





Boituva: 07/12 à partir das 19h30





Capão Bonito: 12/12 à partir das 20h45





Capela do Alto: 16/12 à partir das 18h20





Cerquilho: 04/12 à partir das 18h30





Cesário Lange: 17/12 à partir das 17h30





Conchas: 02/12 à partir das 17h40





Cubatão: 05/12 à partir das 17h30





Guapiara: 12/12 à partir das 17h45





Ibiúna: 13/12 - a partir das 18h





Iperó: 07/12 à partir das 18h





Itaberá: 10/12 à partir das 17h45





Itapetininga: 05/12 à partir das 20h





Itapeva: 09/12 à partir das 19h50





Itararé: 10/12 à partir das 20h50





Itu: 30/11 à partir das 19h





Laranjal Paulista: 02/12 à partir das 19h30





Mairinque: 19/12 à partir das 18h50





Marília: 09/12 à partir das 19h





Pereiras: 02/12 à partir das 16h30





Piedade: 13/12 à partir das 20h30





Porto Feliz: 03/12 à partir das 20h30





Praia Grande: 05/12 à partir das 20h30





Presidente Prudente: 12/12 à partir das 20h30





Regente Feijó: 12/12 à partir das 17h30





Ribeirão Branco: 09/12 à partir das 17h50





Salto: 30/11 à partir das 20h30





Salto de Pirapora: 06/12 à partir das 20h30





Santos: 06/12 à partir das 20h30





São José do Rio Preto: 10/12 à partir das 19h





São Paulo: 23/11 à partir das 19h





São Roque: 19/12 à partir das 20h





São Vicente: 06/12 à partir das 18h30





Sarapuí: 06/12 à partir das 17h50





Sorocaba: 01/12 à partir das 18h





Tapiraí: 22/12 à partir das 20h





Tatuí: 17/12 à partir das 19h45





Tietê: 04/12 à partir das 18h30





Votorantim: 08/12 à partir das 18h





POR ONDE A CARAVANA JÁ PASSOU





Americana





Campinas





Cosmópolis





Guarulhos





Indaiatuba





Jundiaí





Mogi das Cruzes





Osasco





Santo André





São Bernardo do Campo





São Caetano do Sul





São José dos Campos





Sumaré