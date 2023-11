Criminoso procurado por latrocínio tem perna dilacerada após tentativa de roubo em Cotia

Outro criminoso que estava com ele acabou morrendo em acidente; Daikson (foto em destaque) estava foragido desde junho após ter matado um idoso durante roubo em pizzaria, em Caucaia do Alto

Daikson estava procurado por latrocínio há 5 meses. Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um criminoso, identificado pela polícia como Daikson Jean Goncalves, de 22 anos, (foto em destaque) teve a perna dilacerada em acidente de moto após tentativa de roubo frustrada.





Daikson era foragido da Justiça pelo crime de latrocínio em uma pizzaria em Caucaia do Alto, que ocorreu em junho deste ano (RELEMBRE AQUI). O crime aconteceu na estrada da Roselândia, em Cotia, na tarde dessa quarta-feira (15).





Outro criminoso, identificado como Eurico Trindade Macedo, de 19 anos, que pilotava a moto, acabou morrendo após o acidente. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos.





ENTENDA O CASO





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de moto. No local, os guardas encontraram um jovem caído no chão com hematomas no peito. O resgate foi acionado, mas ele acabou evoluindo a óbito, assim que deu entrada no hospital.





Depois, os guardas identificaram o jovem como Eurico Trindade. Ele pilotava uma motocicleta na contramão, após tentativa de roubo frustrada, momentos antes.





Em sua garupa, estava Daikson Jean Goncalves, que conseguiu fugir depois do acidente, porém, foi localizado em uma viela com a perna dilacerada. Ele foi encaminhado ao Hospital de Cotia, escoltado pela polícia, para passar por cirurgia.





TENTATIVA DE ROUBO FRUSTRADA





A vítima declarou na delegacia que estava seguindo com sua motocicleta pela estrada da Roselândia, quando duas motos o fecharam. Em uma delas, estava Eurico e Daikson. A dupla anunciou o roubo. Daikson estava armado.





A vítima contou que, neste momento, conseguiu fugir dos criminosos, pela contramão da estrada. No entanto, eles foram atrás da vítima, mas acabaram colidindo contra um veículo.





Eurico, que pilotava a moto, morreu após o acidente, e Daikson, procurado por latrocínio, foi socorrido ao hospital com fratura exposta. Assim que sair da unidade, será apresentado à Justiça.