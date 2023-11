Estúdio de tatuagem de Cotia recebe 2 troféus em evento no litoral de SP | Neto Rossi

Patrick Hope e Caíque Leon, da Free Hand Tattoo e Piercing, foram premiados em 1º lugar durante a 2ª edição do ‘Santos Tatto Festival’

Patrick e Caíque (os primeiros à esquerda) foram os premiados. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Cotia foi bem representada durante a 2ª edição do ‘Santos Tattoo Festival’, considerada uma das maiores convenções de tatuagens do País.





O evento ocorreu nos dias 10, 11 e 12 de novembro em Santos, Litoral Paulista.





Representando o estúdio Free Hand Tattoo e Piercing, Patrick Hope (@pahtrick_hope) e Caíque Leon (@caiqueleonpiercer) receberam dois troféus de primeiro lugar.





AS PREMIAÇÕES





Caíque foi premiado na categoria ‘melhor procedimento de piercing’, que são avaliados critérios como limpeza das mãos, limpeza de ambiente, preparo de pele, marcação, abertura de materiais estéreis na técnica, perfuração e, por fim, descarte de material contaminado.





“É um processo que sai um pouco da zona de conforto. Tem muita gente assistindo e outros profissionais acompanhando o passo a passo. Essa foi a minha terceira participação em convenção e já consegui 3 troféus”, destaca Caíque.









Já Patrick foi premiado na categoria ‘Cultura Brasileira’, que consiste em realizar uma tatuagem utilizando uma temática nacional, como por exemplo, personalidades, animais, cultura indígena, fauna e flora, entre outras.





Os critérios avaliados são: criatividade na criação da arte, originalidade, estética da tattoo na anatomia do corpo, impacto da imagem e pigmentação da tatuagem na pele.





“O mais legal foi que coloquei um trabalho totalmente cicatrizado para concorrer, e é muito difícil ganhar com uma tatuagem cicatrizada, pois as outras tatuagens tinham sido feitas na hora e, geralmente, ficam com a cor mais viva”, explicou Patrick. “Mas porque o meu trabalho cicatrizou de forma perfeita, sem perder nada de tinta, eles escolheram para ser o 1° lugar na categoria”, concluiu.













SOBRE O EVENTO





O ‘Santos Tattoo Festival’ contou com mais de 160 stands que abrigaram cerca de 300 artistas, incluindo os principais nomes do gênero de todo o mundo, além das grandes companhias do mercado da tatuagem mundial.





Segundo os organizadores do evento, cerca de 2 mil pessoas passaram, por dia, pela convenção. Além dos concursos de tatuagens, o festival ainda reuniu shows musicais, exposições artísticas, lançamentos de produtos, workshops, palestras sobre saúde e boas práticas na tatuagem e feira criativa e de discos de vinil.