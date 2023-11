Escolas estaduais terão menos filosofia, mais matemática e nova disciplina

Governo também reduziu de 12 para 3 os itinerários do Ensino Médio; alterações entram em vigor em 2024; saiba mais

O governo de São Paulo publicou, nesta sexta-feira (17), no Diário Oficial, uma resolução que altera o currículo escolar para alunos do segundo ciclo do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano), extinguindo as aulas eletivas, e do Ensino Médio, reduzindo a carga horária de matérias de humanas. As alterações entram em vigor em 2024.





No Ensino Médio, os itinerários formativos, que compreendem as áreas de conhecimento às quais os estudantes podem escolher, foram reduzidas de 12 para 3, e passam a ser:





Exatas, ciências da Natureza e Linguagens;

Ciências humanas;

Ensino Médio Técnico





Ainda no Ensino Médio, o governo vai reduzir aulas de filosofia, sociologia e artes na grade comum e aumentar o número de aulas de física, história e geografia, que tinham sido retiradas da grade do 3º ano com a implantação do Novo Ensino Médio.





Também será incluída no currículo a disciplina de educação financeira para estudantes dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.





Segundo a Secretaria da Educação, a mudança tem como objetivo “diminuir defasagens educacionais e preparar os estudantes para o vestibular”.





"O tempo destinado ao aprendizado de língua portuguesa foi ampliado em 60% (considerando as aulas de língua portuguesa e redação e leitura) e de matemática em 70% (considerando as aulas de matemática e educação financeira). Outra demanda atendida da rede foi reinclusão das aulas de física, geografia e história na 3ª série do Ensino Médio, com duas aulas de cada matéria na última etapa do Ensino Médio", diz a pasta em nota.





Ainda de acordo com a secretaria, as aulas eletivas serão trabalhadas "de maneira transversal, adequada à trilha escolhida pelos estudantes".





"As disciplinas de arte, filosofia, sociologia e tecnologia e robótica, que passam a ter duas aulas no Ensino Médio, serão aprimoradas na matriz curricular dos itinerários formativos. Ou seja, estudantes que optarem pela área de Humanas, terão quatro aulas de arte e mídias digitais e outras quatro aulas de filosofia e sociedade moderna. As aulas de robótica serão inseridas no itinerário formativo de Exatas, com oito aulas complementares de tecnologia e robótica."