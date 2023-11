Dos palcos do stand-up para o Bom Papo: Renata Said é a convidada desta sexta (17)

Podcast será transmitido ao vivo a partir das 19h15 pelo Youtube; saiba mais

Renata Said. Foto: Divulgação

Bom Papo e Cia chega a sua 52ª edição nesta sexta-feira (17). O podcast, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15 pelo Youtube (AQUI), recebe a humorista e produtora, Renata Said.





Aos 36 anos, Renata, que é formada em publicidade, decidiu mudar radicalmente de profissão e se arriscar nos palcos fazendo Stand-Up Comedy. E, desde 2018, quando se apresentou pela primeira vez, não parou mais.





Renata ganhou destaque no Campeonato Itubaina de Humor, produzido pelo Risadaria. Também participou do programa The Noite, com o Danilo Gentili, e ainda compôs o elenco do Risorama na cidade de Paulínia (SP).





Hoje, a humorista trabalha com seu show solo “Renata Said versão estendida”, em que traz histórias pessoais sob um olhar cômico da vida de uma mulher, “solteira de 41 anos e gorda”.





Vamos conhecê-la melhor? Então acompanhe e participe com a gente do Bom Papo e Cia, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15.