SP: Alerta de tempestades e rajadas de vento faz Enel preparar “plano emergencial”

Segundo a Defesa Civil, as rajadas de vento poderão variar entre 60 e 80 km/h, podendo alcançar, antes ou durante as chuvas, até 100 km/h

Tempestade que atingiu Cotia e toda região na semana passada trouxe diversas consequências para moradores. Foto enviada ao Cotia e Cia

A Enel informou, nesta sexta-feira (17), que preparou medidas adicionais que serão incorporadas neste final de semana ao seu “plano de ação operacional” para eventos climáticos nos 24 municípios atendidos pela empresa, entre eles, Cotia.





Defesa Civil do Estado emitiu, nesta quarta-feira (15), um alerta para tempestades e rajadas de vento intensas, entre hoje e domingo (19). Segundo o órgão, as rajadas de vento poderão variar entre 60 e 80 km/h, podendo alcançar, antes ou durante as chuvas, até 100 km/h.





“A soma do calor com a umidade proveniente da Amazônia e a passagem de uma frente fria criarão condições para pancadas de chuva forte no Estado de São Paulo. Além disso, existem condições para temporais, seguidos por raios, granizo e rajadas de vento intensas”, disse a Defesa Civil.





Diante do possível cenário, a Enel disse que oferecerá um canal via mensagem (SMS) para celulares cadastrados em sua base. Esse canal, segundo a empresa, servirá como alerta sobre a aproximação de fortes chuvas e vai permitir que as pessoas registrem falta de luz por mensagem e também acessem o link direto do site da companhia.





“Em situações de contingência, devido ao alto volume de chamada no call center, a empresa orienta que os clientes utilizem os canais digitais para agilidade do atendimento. A empresa reforçou a estrutura em todos os canais de comunicação direta para ingresso das solicitações. O plano emergencial para este fim de semana também prevê a o reforço e mobilização máxima e antecipada do número de técnicos em campo”, informou.





Como funciona o novo canal (SMS para o número 27373)





- Os clientes que possuem celulares atualizados no cadastro com a distribuidora receberão uma mensagem de alerta por SMS sobre a previsão de tempestades e com indicação de como registrar falta de luz;





- Para registrar falta de energia pelo SMS, basta enviar para o número 27373 a palavra LUZ e o número da instalação que consta na conta da Enel. O registro para pedido de atendimento ocorrerá automaticamente;





- O cliente recebe, em seguida, a confirmação do seu registro e o número de protocolo;