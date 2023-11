Enem: Estudantes terão tarifa zero nos ônibus municipais em Itapevi

No próximo domingo (12), acontece o segundo dia de provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) para mais de 4 milhões de jovens em todo o país. Em Itapevi, como na primeira prova, os estudantes terão gratuidade no transporte municipal. A gestão municipal informou ainda que haverá reforço na frota no dia do exame.



Seis escolas da cidade receberão as provas do Enem. No final da matéria confira o endereço das escolas e as linhas de ônibus que levam até os locais de realização do exame.

Como vai funcionar a gratuidade? Desta forma, todos os ônibus das linhas municipais não farão a cobrança da passagem neste domingo (12) para os estudantes que irão prestar o Enem 2023.

Basta embarcar e desembarcar pela porta da frente, das 9h às 20h, sem que haja cobrança da tarifa. É preciso apenas mostrar o RG ou documento com foto, além do comprovante de inscrição na prova.

Sobre o Enem As provas acontecem em dois domingos, dias 5 e 12 de novembro. No total, os candidatos precisam resolver 180 questões de múltipla escolha e fazer uma redação dissertativa-argumentativa.

Os portões dos locais de prova fecham pontualmente às 13h, nos dois dias de provas, e não são permitidos atrasos.

Neste domingo (12), o exame terá 5 horas de aplicação, com 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias. A prova terá 5 horas de duração, no total. O exame iniciará às 13h30 e encerrará às 18h30.

Confira as escolas que receberão o Enem na cidade e as linhas de ônibus: