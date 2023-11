Sem luz, moradores de Cotia fazem manifestação e Enel aparece para religar energia

Moradores fecharam duas vias do bairro na manhã desta quinta-feira (9)

Foto enviada pela moradora Eni Dias ao Cotia e Cia

Moradores do Jardim Ísis, em Cotia, realizaram na manhã desta quinta-feira (9) uma manifestação no bairro devido à falta de energia elétrica. Após o ato, equipes da Enel compareceram no local e religaram a luz.





Os moradores fecharam duas vias, a Maria José Celestino e a Estrada do Morro Grande, na altura do número 2.300.





Enel apareceu após a manifestação. Foto enviada pela moradora Michele Cristina

De acordo com Eni Dias de Souza, moradora do bairro, a energia, que acabou na sexta-feira (3) após o temporal, só voltou na madrugada de quarta (8), mas acabou novamente horas depois. Três ruas do Isis ficaram sem luz novamente neste período.





“A gente ligava na Enel, abria o chamado e eles não davam uma previsão concreta. Então, o único jeito foi fechar as ruas. E deu resultado. Vamos ver se vamos permanecer com energia agora”, relatou.