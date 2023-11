Dr Ailton se manifesta após ser criticado por fala sobre autismo: “Não quis magoar”

Médico de Cotia disse em entrevista a um podcast que “vivemos uma epidemia de autismo” e que em 2031 “teremos um autista para cada criança normal”

Autismo / Imagem ilustrativa

após ser criticado nas redes sociais por fala “capacitista e preconceituosa” sobre o autismo. Em entrevista a um podcast, Dr Ailton disse que "vivemos uma epidemia de autismo" e afirmou, sem apresentar dados, que em 2031 "teremos um autista" para cada criança "normal". O médico de Cotia, Ailton Ferreira, se manifestou por meio de nota, na noite desta quarta-feira (1º),. Em entrevista a um podcast, Dr Ailton disse quee afirmou, sem apresentar dados, que em 2031para cada criança "normal".





Após ter o trecho da fala compartilhado nas redes sociais, pela médica e pós-doutoranda em Neurociência, Anita Brito, centenas de pessoas criticaram o médico nos comentários.









Em nota, Dr Ailton disse que “em momento algum quis ofender ou magoar alguém” e que tem “um histórico de apoio à causa da inclusão e cuidados das crianças com necessidades especiais”. “Fui o prefeito [de Cotia] que mais atuou na área, promovendo a doação do terreno da APAE Cotia e apoiando na construção da FADA - Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Autista”, justificou.





Sobre os números apresentados, Ailton Ferreira explicou que as informações são baseadas “em dados científicos que podem ser obtidos no Google Aadêmico”. “Concordo e sigo as diretrizes de tratamento desenvolvidas pelo Prof de Neurologia da Unifesp dr. Cicero Gali Coimbra, que criou o Protocolo Coimbra para doenças autoimunitarias e cujos trabalhos podem ser consultados em diversos sites disponíveis no Google.”