Adolescente de 16 anos é vítima de estupro ao sair para nadar em lago, em Cotia

Suspeito foi preso nesta terça-feira (7)

Caso foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Cotia e Cia

Uma adolescente de 16 anos foi vítima de estupro ao sair com mais dois amigos, uma menina de 16 e um jovem de 18 anos, para nadar em um lago na região do Jardim Sandra, em Cotia. O caso ocorreu no dia 25 de outubro.





Um suspeito, de 42 anos, foi preso pela Guarda Civil nesta terça-feira (7), após cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de Cotia.





O CRIME





Segundo a ocorrência, registrada na Delegacia de Cotia, os três estavam voltando por uma trilha quando foram surpreendidos por um homem que estava armado com revólver e uma faca. As três vítimas foram amarradas.





De acordo com a ocorrência, o homem separou a adolescente dos demais e a levou para um local “escuro”, onde os dois não conseguiram visualizá-la. Ele violentou a vítima por cerca de 40 minutos.





Depois, retornou ao mesmo local e obrigou os três a seguirem a trilha rumo ao final do matagal. Ele roubou os celulares das duas adolescentes e a carteira do jovem.





No caminho para casa, a vítima relatou aos amigos que foi estuprada. Ela compareceu depois na delegacia “em estado de choque”. A adolescente foi encaminhada ao Hospital Pérola Byngton para passar por exames.