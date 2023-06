Idoso é morto a tiros durante assalto em pizzaria em Caucaia do Alto

Um suspeito de ter participado do crime foi preso nesta segunda-feira (12); veja a reportagem

Crime foi registrado no 1º DP de Cotia. Foto: Cotia e Cia

Um idoso, de 62 anos, foi morto a tiros durante assalto a uma pizzaria no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, na noite de domingo (11). Um dos suspeitos foi preso nesta segunda-feira (12).





Segundo relato de testemunhas, três homens armados entraram no estabelecimento anunciando o assalto. Eles roubaram celulares de clientes e uma quantia de R$500.





Ainda de acordo com os depoimentos, o pai de um dos proprietários da pizzaria, que mora nos fundos do comércio, ouviu de sua casa o barulho que estava no ambiente e decidiu ir no local de posse de uma faca. Ele reagiu e feriu um dos criminosos.





Em seguida, conforme as testemunhas disseram à polícia, os bandidos reagiram e dispararam contra o idoso, que chegou a ser encaminhado a uma unidade de saúde, mas não sobreviveu.





Os três criminosos fugiram em um veículo sentido Raposo Tavares.





PRISÃO DE UM SUSPEITO





Segundo a polícia, na noite de ontem, o automóvel utilizado pelos criminosos foi localizado no Parque Miguel Mirizola, em Cotia. O proprietário do veículo foi identificado e detido.





Ele foi representado e teve prisão temporária deferida. O suspeito permanece preso na Cadeia Pública de Cotia.





O latrocínio foi registrado no 1º DP de Cotia.