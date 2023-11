Cotia tem inscrições abertas para o curso gratuito de corte e costura

As vagas são limitadas e as aulas estão programadas para começarem no dia 29 de novembro (quarta-feira).





O Fundo Social de Cotia está com inscrições abertas para curso gratuito de corte e costura. As vagas são limitadas e as aulas estão programadas para começarem no dia 29 de novembro (quarta-feira). Os interessados em participar devem entrar em contato com o Fundo Social, localizado na Avenida Benedito Isaac Pires, 35, 4° andar, Parque Dom Henrique, das 9h às 16h, para efetuar a inscrição, até o dia 24/11.O curso é realizado com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. As aulas acontecerão no Centro de Capacitação Profissionalizante (Cecap), que fica na Rua Vereador José de Souza, 74, Vila Monte Serrat. Informações CRAS e CREAS On-line WhatsApp 11 96300-7500.Inscrição para o curso gratuito de Corte e CosturaLocal: Fundo Social de CotiaEndereço: Avenida Benedito Isaac Pires, 35, 4° andar – Parque Dom Henrique.Horário: das 9h às 16h