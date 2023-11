Cotia: Times protestam contra ‘desorganização’ do Campeonato de Futebol; Secretaria responde

Duas equipes deixaram de entrar em campo após “descumprimento de acordo” com datas de jogos; veja o que disse o secretário de Esportes, Cabo Givaldo, ao Cotia e Cia

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por Neto Rossi (@netorossi_1)





Duas equipes que disputam o Campeonato Municipal de Futebol de Cotia estão reivindicando “organização e respeito” por parte da Secretaria de Esportes da cidade. Isso porque, segundo os clubes, a secretaria vem “descumprindo acordos” com as datas dos jogos do campeonato [VEJA O QUE DISSE A SECRETARIA DE ESPORTES NO FINAL DA REPORTAGEM].





No final de semana retrasado, em forma de protesto, a equipe do Madrugada Futebol Clube 40+ não entrou em campo durante a disputa das quartas-de-final contra a equipe do Portão F.C. Segundo o Madrugada, a partida contra o Portão estava marcada para ocorrer no domingo, mas a secretaria, de acordo com a direção do time, mudou para sábado.





O Portão acabou passando para a semifinal por W.O, no entanto, o jogo não ocorreu, já que o time adversário Esporte Clube Parque Alexandra também não entrou em campo em forma de protesto.





O presidente do Madrugada F.C, Altino Silva dos Santos, se manifestou por meio de carta. De acordo com ele, na reunião antes do início do campeonato, foi mencionado que os jogos do Veterano 40+ seriam realizados aos domingos, no período da manhã. Como o jogo foi mudado para sábado, Altino disse que isso prejudicaria a equipe, já que a maioria trabalha no dia e horário marcados.





“Reforço que, se não tiver um posicionamento da Secretaria de Esportes em nos auxiliar na tratativa do problema, será aberta uma reclamação na Ouvidoria Pública de Cotia”, diz.





Carta do presidente do Madrugada F.C





A afirmação de Altino foi reforçada por Danda, presidente do E.C. Parque Alexandra. “A gente não aceitou jogar contra uma equipe que foi para a semifinal por W.O. Não jogamos e a equipe do Portão está na final sem ter jogado as quartas e sem ter jogado a semifinal. Isso nunca aconteceu na história de Cotia. Queremos um posicionamento do secretário de Esportes”, reivindica.





O assunto também foi comentado na tribuna da sessão da Câmara de Cotia na semana passada. O vereador Felipe Variedade disse que até tentou conversar com o secretário de Esportes, Cabo Givaldo, mas sem sucesso.





“Fui lá na Secretaria [de Esportes] com dirigentes dos times para tentar conversar com ele [Givaldo], mas ele não nos atendeu. Uma representante dele viu a gente e se escondeu”, disse o vereador.





Ainda de acordo com Variedade, o secretário chegou a liberar os jogos no campo da Central, que está embargado. “Aí, tem que mudar toda a tabela. Ele está lá para que? Tem time que a tabela sai na terça-feira num campo e na quarta-feira já mudou para outro campo. A gente quer uma explicação do secretário, mas eu mando mensagem e ele não responde. Como ele não respondeu, tive que usar a tribuna, pra ver se ele me responde agora”, protestou.





O QUE DIZ O SECRETÁRIO DE ESPORTES





Procurado pelo Cotia e Cia, o secretário de Esportes, Cabo Givaldo, explicou que todos os times - mais de 130 - “tomaram ciência do regulamento geral da competição antes do início do campeonato” e que, dessas equipes, “apenas duas não entraram em campo por decisão única e unilateral”.





Em anexo, Givaldo enviou trecho do artigo 3° do regulamento do Campeonato Municipal de Cotia, que cita sobre determinações de datas e locais “sob total autonomia da Secretaria”. Também enviou o artigo 51°, que cita sobre o cumprimento fiel das equipes junto ao regulamento [VEJA ABAIXO].