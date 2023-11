Bom Papo Business recebe Paulo Baptista, CEO da PortoState e especialista do setor imobiliário

Podcast será transmitido ao vivo pelo Youtube a partir das 19h15; saiba mais

Paulo Baptista, CEO da PortoState. Foto: Divulgação

Bom Papo Business, novo quadro do podcast Bom Papo e Cia, chega a sua 4ª edição nesta terça-feira (21). O programa, que será transmitido ao vivo pelo Youtube (AQUI), recebe Paulo Baptista, CEO da PortoState e especialista do setor imobiliário. , novo quadro do podcastchega a sua. O programa, que será transmitido ao vivorecebe





CEO da PortoState Franqueadora e PortoState imobiliária, ele é sócio do projeto Formado em Engenharia Civil, Paulo tem mais de 25 anos de experiência nos ramos de incorporação, imobiliário e gestão de empresas e negócios. Além deele é sócio do projeto “Passe pela Rampa”, juntamente com mais cinco empresários renomados do país.





Nascido em Queluz (Portugal), em 2016 o empresário chega em São Paulo e, além da incorporação, também começa a investir no ramo imobiliário. Dois anos depois, ele adquire uma franquia imobiliária e faz com que sua unidade bata recordes em número de faturamentos, recrutamentos e outros tópicos.





Em 2023, depois de criar uma metodologia de trabalho, ensino e sucesso, Paulo entra de vez para o mundo das franquias e se torna um franqueador no ramo imobiliário com a PortoState. Com a empresa, o empresário vem “multiplicando esse modelo de sucesso que pode proporcionar a muitos a oportunidade de fazer também a diferença”.