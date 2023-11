Cotia recebe a 4ª Parada do Orgulho LGBT+ neste final de semana

Evento conta com apoio do Governo do Estado de SP; saiba mais

Foto: Reprodução

Parada do Orgulho LGBT+ retorna para Cotia após 13 anos. A 4ª edição do evento ocorre neste domingo (26), com concentração a partir das 9h no Paço Municipal, em frente à Prefeitura de Cotia. A Parada era para ter sido realizada em agosto, mas acabou sendo suspensa.





Desta vez, o evento, que reivindica luta e visibilidade para toda a comunidade LGBTQIA+, conta com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Políticas para a Diversidade Sexual.





“A Parada do Orgulho LGBT+ de não é somente uma festa comemorativa. Apesar de alegre e colorida, a Parada é um espaço de luta e reivindicação para toda a comunidade LGBTQIA+ e todos os segmentos e movimentos sociais invisibilizados”, diz a organização do evento.





A marcha sairá do Paço Municipal e seguirá até a Praça da Matriz, no centro da cidade.





SERVIÇO





4ª Parada do Orgulho LGBT+ de Cotia





Dia: 26 de novembro (domingo)





Concentração à partir das 9h em frente à Prefeitura de Cotia





Saída da manifestação prevista para às 11h





Programação: Praça da Matriz, das 12h às 18h





Entrada Franca – Doe 1kg de alimento não-perecível