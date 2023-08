Parada do Orgulho LGBT+ é suspensa em Cotia

Evento aconteceria nesse sábado (26).

A Parada do Orgulho LGBT+ que aconteceria neste sábado (26) na Praça da Matriz no centro de Cotia foi suspensa. O Instagram oficial do evento publicou uma nota na noite de ontem "por motivos de força maior o evento está suspenso. No momento oportuno a comissão comunicará nova data" diz o comunicado.





Em resposta a internautas a comissão organizadora do evento disse que o motivo da suspensão se deu por conta das questões climáticas e da instalação da estrutura.





O evento aconteceria após 13 anos na cidade, a Parada é organizada pelo movimento social DiverCidadania, que conta com os apoios da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da 108ª Subseção OAB Cotia, do Governo do Estado de São Paulo, através da Coordenadoria de Políticas Para a Diversidade Sexual, e anuência da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer de Cotia.