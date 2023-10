Professora de Cotia que ensina Tênis nas escolas é destaque em série da ESPN

Samira Mohamede foi destaque em um episódio da série “Professores do Brasil”; assista

Samira Mohamede, professora de Educação Física de Cotia

A professora de Educação Física, Samira Mohamede, é destaque da série "Professores do Brasil", da ESPN.





clique aqui para assistir - é necessário ter assinatura. Hoje (15), às 21h, a série será transmitida no canal da ESPN. A série se encontra disponível, na íntegra, no Star+









A reportagem destaca o trabalho da professora em escolas municipais com aulas de Tênis. “Ela é uma professora diferente e que vai muito além de suas atribuições como educadora”, diz o texto da ESPN. “Samira é uma professora que faz de sua profissão uma verdadeira missão na busca incansável de formar e transformar vidas humanas por intermédio do esporte”, continua o texto.





Samira iniciou a prática esportiva nas unidades de ensino em que trabalha a partir do programa ‘Tênis nas Escolas’, lançado pela Prefeitura de Cotia em 2020. Os educadores que participaram da capacitação receberam um certificado de conclusão do projeto. Samira leciona nas escolas Granja Carolina e Malvina de Castro, para crianças de 2 a 15 anos.





A iniciativa foi realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Educação de Cotia com o Instituto Patrícia Medrado, Governo do Estado e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca), com patrocínio da AstraZeneca.





O projeto trouxe capacitação para inserção desta modalidade esportiva na rede municipal como uma nova experiência para alunos e professores. As aulas foram ministradas pela própria Patrícia Medrado – tenista brasileira (48ª no ranking mundial, em simples e a 9ª, em duplas, prata nos Jogos Pan-Americanos de 1975 e uma das principais referências do tênis nacional, ocupando a posição de número 1 do Brasil por 11 anos consecutivos).





“Muitos professores acham que o tênis não pode ser praticado em nossas quadras, mas é possível adaptar, sim. Estou muito animada, pois eu sempre adapto os espaços que temos para realizar as atividades esportivas. Vai ser mais uma possibilidade de trabalho com as crianças, colocar fim aos limites, quebrar conceitos dos professores e da própria comunidade”, disse Samira, na ocasião em que o projeto foi lançado.





E o resultado de seu compromisso com o esporte se deu com esse destaque merecido na série da ESPN.