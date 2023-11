SOS da Vida: Cotia recebe festival de música gospel no Ginásio de Esportes

Atrações confirmadas no festival: Daniel Berg, Coral One Service, CIA de Teatro Nissi, Daniel Berg, Nesk Only e Brunno Ramos, além de batalhas de rima.



No local haverá praça de alimentação e espaço gratuito destinado às crianças.





Flyer oficial do evento



SOBRE O EVENTO



O SOS da Vida é um festival de música gospel que surgiu em 1991 com sua primeira edição sendo realizada no Ginásio do Ibirapuera. Durante anos o evento reuniu multidões de jovens em ginásios e estádios de todo o Brasil, além de contar com a participação dos maiores nomes do cenário gospel nacional e internacional.





SERVIÇO



SOS da Vida



Local: Ginásio de Esportes de Cotia



Data: 15/11, a partir das 14h



Entrada: 1 kg de alimento não perecível





Espaço Kids e Praça de alimentação

vai receber, no próximo dia 15/11, a partir das 14h, o, festival de música gospel realizado pela. É a primeira vez que o evento será realizado na cidade. Para participar, basta levar