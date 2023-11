VÍDEO: Bandidos armados rendem casal e roubam carro na região da Granja Viana

Ação criminosa durou pouco mais de um minuto; veja

Imagens do roubo foram registradas por uma câmera de segurança

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois homens armados roubaram um carro na noite dessa quarta-feira (22) na Estrada Municipal Walter Steurer, região da Granja Viana, em Cotia.





Um casal estava no veículo quando foi surpreendido pelos criminosos, que chegaram em uma moto e os abordaram. A ação durou pouco mais de um minuto.





Pelas imagens, é possível o homem que está na garupa da moto apontando a arma para as vítimas. O comparsa também desce e os dois roubam pertences pessoais do casal.





Depois de renderem as vítimas, eles fogem com o carro e com a moto em direção à rodovia Raposo Tavares.





Dentro do automóvel, havia mochilas, materiais escolares dos filhos das vítimas, chaves de escritório, notebooks, celulares e documentos pessoais.





As vítimas registraram a ocorrência no 2º Distrito Policial de Cotia, na Granja Viana, onde o caso é investigado.





VEJA O VÍDEO ABAIXO