Bandidos furtam carga com mais de 4 toneladas de ração em Cotia

Mercadoria foi localizada horas depois em uma chácara; veja

Foto: Reprdução / GCM de Cotia

Ao menos três criminosos furtaram um caminhão que estava carregado com mais de 4 toneladas de ração animal, em Cotia. O crime ocorreu na Rua Francisco Pereira de Assis Filho, no Jardim Santa Maria, na madrugada dessa terça-feira (28). Ninguém foi preso até o momento.





Segundo a polícia, o caminhão estava estacionado no galpão da empresa. Os três criminosos chegaram em um carro da cor branca e furtaram o caminhão junto com a carga, avaliada em R$ 54,6 mil.





CAMINHÃO E CARGA RECUPERADOS





Pela manhã, a polícia localizou o caminhão abandonado na Estrada dos Victor’s. Pouco mais tarde, agentes da Polícia Civil e da Guarda Municipal também recuperaram a carga de ração, que estava em uma chácara, no bairro do Maranhão.





Assim que os agentes chegaram, foram recebidos por uma mulher, que se apresentou como caseira da chácara. Seu marido, que também toma conta do local junto com ela, não estava no momento.





Em depoimento à polícia, a mulher disse que, pela madrugada, ouviu um som de buzina no portão da chácara e seu companheiro foi atender. Depois, ele não voltou mais.





Foi requisitada perícia no local onde a carga foi encontrada. O crime foi registrado na Delegacia de Cotia, que apura o caso.