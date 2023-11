Tarcísio visita Vargem Grande Paulista nesta quinta (30) para inauguração de estrada

Obra contou com investimento de mais de R$ 20 milhões do governo estadual

Governador Tarcísio de Freitas. Foto: Agência Brasil





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitará Vargem Grande Paulista nesta quinta-feira (30), às 11h30, acompanhado do deputado André do Prado. A razão da visita é a inauguração da Estrada Vicinal Elias Alves da Costa.





Segundo o prefeito Josué Ramos, a vicinal ligará Vargem Grande Paulista à estação de trem Santa Rita, em Itapevi. “A ligação entre Vargem Grande Paulista e Itapevi vai trazer mais mobilidade, conforto, segurança, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, além de melhoria no transporte público”, afirmou Josué.





A obra foi executada pelo Governo do Estado, por meio do Programa Pró São Paulo “Novas Vicinais”, e contou com mais de R$ 21 milhões de investimento. Segundo a prefeitura, são quase 10 quilômetros de asfalto novo ligando as duas cidades e dando acesso às linhas de trem e metrô, o que deve aliviar o fluxo de carros na rodovia Raposo Tavares.





A solenidade de inauguração está prevista para as 11h30, na Rua Serra da Mantiqueira esquina com a Rua Avelino Soares Rodrigues, bairro Portão Vermelho – Vargem Grande Paulista.