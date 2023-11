‘Feriadão de 6 dias’: veja os serviços públicos de Cotia que não vão parar

Prefeito decretou ponto facultativo nas repartições públicas, mas a medida não contempla todos os serviços; veja

ponto facultativo nas repartições públicas do município nesta quinta (16) e sexta-feira (17). O prefeito de Cotia, Rogério Franco, decretou, nessa segunda-feira (13),





Como na quarta-feira (15) é feriado nacional da Proclamação da República e dia 20/11 (segunda-feira) é feriado estadual da Consciência Negra, servidores da cidade voltarão ao trabalho na terça da semana que vem, dia 21/11.





No entanto, a medida não contempla todos os serviços públicos da cidade.





VAI TER AULA?





Sim. As escolas da rede municipal seguem normalmente na quinta (16) e sexta-feira (17). As aulas serão suspensas apenas nos feriados (dia 15 e dia 21).





O QUE MAIS VAI FUNCIONAR NESSES DIAS?





O atendimento também seguirá normal, na quinta e na sexta, no CIT Cotia, nas Unidades Básicas de Saúde, na Policlínica, no Cefor, nos CAPS e na Clínica da Mulher.





AS UPAS VÃO ABRIR NOS FERIADOS?





Sim. As Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) funcionarão normalmente nos feriados do dia 15 e do dia 21. O mesmo vale para os serviços de Segurança Pública.





Expediente municipal (novembro 2023):





Dia 15: Feriado Nacional – Proclamação da República (sem expediente)





Dia 16 e 17: Ponto facultativo – expediente normal nas escolas municipais, UBSs, CAPS, Cefor, Policlínica, Clínica da Mulher e CIT Cotia.





Dia 20: Feriado Estadual – Dia da Consciência Negra (sem expediente)





*Nos dias sem expediente, funcionarão apenas os serviços essenciais de segurança (Guarda Civil) e Saúde (UPA e Pronto Atendimentos).