VÍDEO: Veículo furtado em Cotia capota em rodovia no PR com 397 kg de maconha

Suspeito de 20 anos foi preso; veja as imagens

Foto: Reprodução / PRF

Um veículo furtado em Cotia capotou, na tarde deste domingo (15), durante fuga na PR 239, no município de Toledo (PR). As imagens foram gravadas por uma equipe aérea do Falcão 12, da Polícia Militar (PM), que acompanhava a ocorrência. O condutor do veículo, de 20 anos, foi preso em flagrante.





Assim que foi capturado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a PM encontraram 397 kg de maconha dentro do carro. A droga foi apreendida.





O suspeito admitiu que sua intenção era transportar a droga até Alto Piquiri/PR. Além disso, foi descoberto que o Fiat Cronos, com placas clonadas, havia sido furtado em Cotia há dois meses.





Veja abaixo as imagens da fuga até o capotamento do veículo: