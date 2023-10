Shopping da região promove 4º encontro de carros antigos

Amantes dos clássicos de quatro rodas poderão conferir de perto Fusca, Brasilia, Kombi dentre outros modelos; saiba mais

Foto: Divulgação

O Raposo Shopping em parceria com o Fusca Clube Guaraú vai promover o 4º Encontro de Carros Antigos neste domingo (22), das 9h às 16h, no estacionamento do empreendimento.





Na ocasião, os amantes dos clássicos de quatro rodas poderão conferir de perto Fusca, Brasilia, Kombi dentre outros modelos.





Os expositores pagarão no estacionamento o valor de R$10 na troca por 1kg de alimentos não perecíveis. Caso não haja doação de alimento o valor a ser cobrado será o mesmo da tabela habitual (R$15), das 9h às 16h.





Os alimentos arrecadados serão revertidos para uma comunidade do Jardim Jaqueline, na zona oeste de São Paulo/SP.





O evento conta com o apoio da equipe The Face of Sound, Old Car Clube Streetcar Culture.





Serviço: 4° Encontro de Carros Antigos





Onde: Piso G1 do estacionamento do Raposo Shopping (Rod Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo/SP)





Quando: 22 de outubro, das 9h às 16h





Quanto: gratuito





Classificação: livre