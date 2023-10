Itapevi abre processo seletivo para contratar estagiários; salários chegam a R$1,4 mil

Os interessados têm até as 12h do dia 30 de outubro para se cadastrarem; saiba mais

Prefeitura de Itapevi. Foto: Reprodução

A Prefeitura de Itapevi abriu, nesta segunda-feira (16), as inscrições para um processo seletivo que vai contratar 31 estagiários. Os interessados têm até as 12h do dia 30 de outubro para se cadastrarem.





(CLIQUE AQUI). Para aderir ao processo, o candidato deverá informar seus dados pessoais e escolares no site do CIEE com login e senha





É preciso realizar a prova de múltipla escolha, que é gratuita, e envolve questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais.





O candidato terá dois minutos para responder cada questão. Caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para a próxima pergunta. O tempo total de prova é de 20 minutos.









SALÁRIO E AUXÍLIO





Os candidatos escolhidos podem receber até R$ 1,4 mil de remuneração mensal, a depender do semestre que está cursando. Os estudantes do 1º ao 4º semestre receberão bolsa-auxílio de R$ 800. Esse valor passa para R$ 1 mil aos estagiários do 5º e 6º semestre e R$ 1,3 mil aos alunos do 7º semestre. Todos recebem auxílio-transporte de R$ 100 por mês.





VAGAS





Das posições de estágio disponíveis, 10 são para contratação imediata na área de Administração de Empresas, 20 para quem cursa Direito, além de 1 de Engenharia Civil. Também estarão abertas vagas para cadastro reserva nos cursos de Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Artes Cênicas, Educação Física, Música, Redes de Computadores, Tecnologia da Informação e Tecnologia em Gestão Ambiental.





RESULTADO





O gabarito da prova será divulgado no dia 31 de outubro. A publicação da lista de classificação definitiva está prevista dia 28 de novembro nos sites da Prefeitura (http://www.itapevi.sp.gov.br) e do CIEE (http://portal.ciee.org.br). A convocação dos aprovados ocorrerá por edital divulgado no Diário Oficial e obedecerá a classificação de realização da prova. O contrato de estágio deverá ter duração mínima de seis meses e o máximo de dois anos.