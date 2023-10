Vereadores e servidores da Câmara de Cotia terão seguro de vida e invalidez

148 servidores serão contemplados com o benefício; veja

Câmara de Cotia. Foto: Reprodução

A Câmara Municipal de Cotia contratou seguro de vida e invalidez para todos os servidores e vereadores. O contrato foi firmado no início do mês de outubro com a empresa Seguros Sura, de São Paulo.





De acordo com o contrato, a Câmara pagará por mês o valor de R$ 2.693 pelo serviço. O valor por servidor é de R$18,20. No total, serão 148 beneficiados.