Por falta de quórum, sessão da Câmara de Cotia é cancelada nesta terça (17)

Apenas 4 vereadores compareceram

Câmara de Cotia. Foto: Cotia e Cia / Arquivos

A 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cotia não foi realizada nesta terça-feira (17). O motivo: falta de quórum, ou seja, não havia o número legal de parlamentares para dar início à sessão.





Apenas os vereadores Marcinho Prates, Professor Osmar, Pedinha Dantas e Iran Soares compareceram ao plenário na manhã de hoje.





De acordo com o Regimento Interno da Câmara, para a abertura das sessões ordinárias e extraordinárias, o quórum mínimo é de pelo menos um 1/3 dos 15 vereadores presentes.





A única votação em pauta que estava prevista para hoje é o veto total ao Projeto de Lei Complementar 16/2023. De autoria do prefeito Rogério Franco, a propositura cria novos cargos de comissão no âmbito do executivo.