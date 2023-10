Feira do Empreendedor reunirá 43 expositores em Cotia neste sábado (21)

Objetivo do evento é oferecer aos participantes uma oportunidade de divulgar seus negócios, ampliar a sua rede de contatos e conquistar novos clientes; saiba mais

Feira do Empreendedor acontece no Ginásio de Esportes de Cotia. Foto: Vagner Santos

A Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia, em parceria com o Sebrae, realiza neste sábado (21), das 10h às 18h, a Feira do Empreendedor. Serão 43 microempreendedores com exposição e venda de produtos, no Ginásio de Esportes de Cotia. A entrada é gratuita.





O evento visa promover o desenvolvimento local e a geração de renda. O público-alvo são os microempreendedores individuais (MEIs), os potenciais empresários e os interessados em conhecer mais sobre empreendedorismo.





Além dos estandes, a feira também contará com uma praça de alimentação, onde os visitantes poderão degustar diversas opções gastronômicas.





E para quem quer aprender mais sobre empreendedorismo, haverá duas palestras gratuitas do Sebrae, às 11h e às 15h, sobre os temas ´Marketing ‘e ´Finanças´. Também haverá um posto Sebrae para tirar dúvidas sobre a regularização do MEI.





O objetivo é oferecer aos participantes uma oportunidade de divulgar seus negócios, ampliar a sua rede de contatos e conquistar novos clientes.





Serviço:





Feira do Empreendedor de Cotia





Dia: 21 de outubro de 2023 (Sábado)





Horário: das 10h às 18h





Local: Ginásio de Esportes de Cotia





Endereço: Rua Ouro, S/nº, ao lado do Mercado Municipal





Gratuito





Livre





Palestras sobre ‘Marketing’ e ‘Finanças’:





Horário: às 11h e às 15h





Posto de atendimento do Sebrae no local