Tarcísio condena greve em SP: “Política, ilegal e abusiva"

Governador de SP fez um pronunciamento na manha de hoje (3); veja

Foto: Governo de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em pronunciamento nesta manhã, considerou a greve conjunta de servidores da CPTM, do Metrô e da Sabesp como "política, ilegal e abusiva".





"Infelizmente aquilo que a gente esperava tá se concretizando. Temos aí uma greve de Metrô, CPTM, uma greve ilegal, uma greve abusiva, uma greve claramente política, uma greve que tem como objetivo a defesa de um interesse muito corporativo. E quem tá entrando em greve tá se esquecendo do mais importante que é o cidadão", afirmou.





Sobre o plano de concessões e privatizações do governo, alvo principal do movimento, Tarcísio disse que as possíveis privatizações de linhas foram promessas de sua campanha e que estão em estudo. “A gente está fazendo exatamente o que a gente disse que ia fazer”, afirmou.





Estações fechadas e rodizio suspenso





A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos na cidade por conta da paralisação, que afeta nova linhas.





Também foi criada uma operação especial para os ônibus que circulam na cidade.





Linhas PARALISADAS: 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 10-Turquesa, 12-Safira e 13-Jade





Linhas FUNCIONANDO: 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda





Linhas FUNCIONANDO PARCIALMENTE: 7- Rubi (de Caieiras a Luz) e 11-Coral (de Guaianases a Luz)





Rodízio está suspenso, mas Zona Azul funciona





Poupatempo está aberto. Aulas e consultas na rede estadual foram suspensas, mas funcionam na municipal.