Animália Park vai abrir todos os dias na ‘semana da criança’

Animália Park. Foto: Divulgação

O Animália Park, em Cotia, vai estar aberto todos os dias na ‘semana da criança’. Normalmente, o parque funciona de quinta a domingo.





De acordo com anúncio no site, a partir da próxima segunda-feira, dia 9, até o dia 15 de outubro, o Animália estará funcionando todos os dias com o valor de R$150,00 por pessoa.





O parque tem 35 hectares que abrigam parque de diversões, zoológico, área de conservação ambiental e capacidade de 30 mil visitantes por dia.





O Animália Park fica na Estrada do Furquim, 1490, Cotia – (Altura do Km 39 da Rodovia Raposo Tavares).