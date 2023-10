Supermercado que comprou o Pedrosão, em Cotia, anuncia data de inauguração

Grupo Bem Barato está na atividade há 53 anos e possui hoje 13 lojas em SP; saiba mais

Grupo Bem Barato, rede de supermercados que comprou o Pedrosão, na av. Prof. Manoel José Pedroso, em Cotia, anunciou a data de inauguração após realizar reformas no imóvel. na a, anunciou aapós realizar reformas no imóvel.





A rede é uma empresa do varejo do Grande ABC, que iniciou suas atividades nos anos 70, e está presente também na zona leste e sul de São Paulo. Hoje, o grupo conta com 13 lojas no formato de supermercado e atacado.





Em Cotia, o Bem Barato será inaugurado nesta quarta-feira (11), véspera de feriado, às 9h.