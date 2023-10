Casa desaba em Taboão da Serra; veja VÍDEO

Uma casa de três andares desabou na Rua David da Silva Meireles, Jardim Maria Luzia, em Taboão da Serra, por volta das 10h desta segunda-feira (9).

A cena do desabamento foi capturada por moradores que estavam passando pela movimentada estrada Kizaemon Takeuti, uma das principais vias de Taboão da Serra. Testemunhas relataram que momentos antes do colapso, foram ouvidos diversos estalos provenientes da estrutura da edificação.

Em nota, a Prefeitura de Taboão da Serra informou que a Defesa Civil foi acionada e constatou que não havia vítimas porque o imóvel havia sido desocupado. A causa do desabamento será identificada após perícia técnica.

"A Defesa Civil, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente estão no local oferecendo apoio às famílias para garantir acolhimento, segurança alimentar e benefícios. Também auxiliam na ação a Guarda Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil", afirmou o Executivo, em nota.

Veja o vídeo abaixo:

