Informação foi confirmada ao Cotia e Cia pela CCR ViaOeste

Imagem do acidente enviada ao Cotia e Cia

Um motociclista, de 25 anos, morreu após colidir contra a traseira de um veículo na altura do km 39,5 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (10).





As equipes de resgaste da CCR ViaOeste estiveram no local para dar suporte a vítima e a ocorrência. A perícia técnica está no local do acidente. Segundo a CCR, não há registro de lentidão.