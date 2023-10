Supermercado que assumiu duas lojas do Pedroso inicia atividades em Cotia

Estabelecimentos começaram a operar no último domingo, sem alarde e sem inauguração

Foto: Fábio Lima / Leitor do Cotia e Cia

Uma rede chamada ‘Supermercados Família’ assumiu as unidades do Pedroso do Atalaia e do Centro de Cotia. As atividades de ambas as lojas iniciaram no último domingo (22).





Segundo informações apuradas pelo Cotia e Cia, trata-se de uma rede de supermercados chinesa. No entanto, não encontramos em pesquisas na internet nenhum nome relacionado com a mesma logomarca. O CNPJ foi enviado à reportagem após publicação deste texto.





Também não houve inauguração e nenhum tipo de divulgação da empresa. O Pedroso não responde aos nossos contatos desde o primeiro anúncio da venda das lojas. Mesmo assim, o espaço continua aberto para manifestações.





(ATUALIZAÇÃO: NA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO, NÃO HAVÍAMOS ENCONTRADO O CNPJ DO SUPERMERCADOS FAMÍLIA, MAS O DOCUMENTO FOI ENVIADO ÀS 19H20 DESTA QUINTA-FEIRA (26/10/2023)