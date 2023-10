‘Mercado das Bruxas’ traz para SP Halloween com festival de doces temáticos

Evento com entrada gratuita promete “muitas experiências e atrações do mundo bruxo”, tais como oraculistas, expositores, shows de danças, palestras e gastronomia; saiba mais

Foto: Rafa Guirro / Divulgação

A Avenida Paulista estará em clima de Halloween neste final de semana (28 e 29 de outubro). É quando acontecerá o Mercado das Bruxas, tradicional evento promovido pela Art Shine. Com entrada gratuita, o evento promete “muitas experiências e atrações do mundo bruxo”, tais como oraculistas, expositores, shows de danças, palestras e gastronomia.





Segundo os sócios da ArtShine Eventos, Marcio Alvarez e Wesley Carvalho, nesta prévia de Halloween magia e encantamento serão itens confirmados dentre o vasto menu de vivências que o Mercado das Bruxas proporcionará aos visitantes, além de uma ótima opção para adquirir poções, caldeirões, ervas, entre outros, e passar por consultas com os oraculistas para saber previsões e respostas de todas as dúvidas.





“Vamos comemorar o primeiro ano do evento. Para tal, traremos surpresas e novidades dos universos da bruxaria e do esoterismo, além de muitas diversões para todas as idades”, adiantam.





Na Gastronomia





Maçã envenenada, mousses de insetos, espetinhos diabólicos, tortinhas do mau, Merengue assassino, bolo fúnebre e curiosidades gastronômicas fazem parte da lista do Festival de Doces de Halloween, além de caveira pão de mel, donuts fantasminha, torta musgo, entre outros.





O evento também terá hambúrgueres, comidas mexicanas, venezuelanas, acarajés, yakisoba, tempurás, corn dog, doces mineiros e delícias de milho tanto salgadas quanto doces.





Mais de 120 expositores do mundo das bruxas





Durante os dois dias, o Mercado das Bruxas terá mais de 120 expositores diversos, tais como Grimórios, Vassouras, Pedras e Cristais, Incensos, kits energéticos, Orgonites, Velas, Gnomos, Fadas, Difusores, Baralhos de Tarot, Livros e Diários, Chapéu de Bruxa, varinhas, ferramentas de radiestesia, bastões, produtos wicca, itens de autocuidado e bem-estar (sabonetes, cremes hidratantes, shampoo, sprays energéticos, protetor labial, óleos essenciais, perfumes, aromatizadores, água para lençóis, banhos naturais, escalda pés, chás, sais de banhos), além de objetos de decoração (cerâmica, luminárias, imagens religiosas, taças, quadros, incensários, mandalas, imãs, mobiles, espelhos, entre outros).





Ainda terão empreendedores de Acessórios com pedras e cristais, prata, japamalas, circlets, gargantilhas, pulseiras, colares de orixás e capas.





Serviços e Programação





Na parte de serviços o Mercado das Bruxas contará com Flash Tattoo e Tattoo de Henna, Limpeza Mágica das Bruxas e presenças de 40 Oraculistas (Tarot das Bruxas, Leitura de mãos, vidência dos olhos, bola de cristal, baralho cigano, vidas passadas, fotomancia, dadomancia, oráculo das conchas, borra de café, radiestesia, runas, tarot cósmico, tarot egípcio, búzios, entre outros).





Serão 12 palestrantes, 12 rituais nos dois palcos e Bate Papo das Bruxas sobre “A Importância da Bruxaria e sua desmistificação através das redes sociais”, com moderação de Regiane Cobra e participações de Cassia Larrubia, Devaneio de Bruxa e Sou Selenna.





Ao todo serão 45 apresentações artísticas gratuitas nos dois dias.





O Mercado das Bruxas e o Festival de Doces de Halloween será no Club Homs, localizado na Av. Paulista 735, das 10h às 20h. Mais informações nas páginas oficiais do evento Instagram e Facebook