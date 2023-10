Golpe da maquininha: Motoboys são presos por desviarem dinheiro do patrão, em Cotia

Segundo a Polícia Civil, em apenas um dia eles desviaram R$ 400 de vendas do estabelecimento; entenda o golpe

Imagem ilustrativa. Crédito: Agência Brasil

Dois motoboys, um de 46 e outro de 27 anos, foram presos em flagrante, na tarde dessa quinta-feira (26), por fraudar vendas de um estabelecimento comercial localizado no centro de Cotia.





Segundo a Polícia Civil, eles usavam maquininhas de cartão próprias para os clientes efetuarem os pagamentos, ao invés de usar as do estabelecimento. Depois, faziam uma “venda fake” na maquininha do patrão (entenda mais detalhes do golpe abaixo).





A representante da empresa de uma das maquininhas do comércio desconfiou da quantidade de cancelamentos de vendas e resolveu fazer contato com os proprietários, que disseram desconhecer o fato.





A Polícia Civil foi acionada e uma equipe compareceu no estabelecimento. Assim que os dois motoboys chegaram, foram surpreendidos pela presença dos policiais. Com eles, os agentes encontraram duas maquininhas do comércio e mais três de uso particular, além de quatro cartões bancários deles próprios.





Eles assumiram o golpe e foram presos em flagrante. Confessaram ainda que já vinham efetuando a prática criminosa há pelo menos um mês. Só na data de ontem, ambos desviaram o valor de R$ 401.





ENTENDA O GOLPE





De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorre no momento da entrega das mercadorias, onde o motoboy, ao invés de passar o valor na máquina da empresa onde trabalha, entrega a sua própria, que já está com o nome fantasia alterado.





Após a entrega e fora do alcance da pessoa que recebeu a mercadoria, o motoboy utiliza um cartão bancário de sua propriedade e passa o mesmo valor na máquina da empresa vítima.





Depois da emissão do comprovante de pagamento, ele faz uma nova transação na máquina, solicitando o cancelamento dessa compra.





Com o comprovante de pagamento emitido, o motoboy entrega na empresa vítima como se o valor tivesse sido recebido.