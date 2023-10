Partes do forro de creche em Cotia caem e aulas seguem normalmente

Mãe chamou a situação de "descaso"; Secretaria de Educação se manifestou sobre o ocorrido; veja

Partes do forro cederam nesta semana. Fotos enviadas ao Cotia e Cia

Partes dos forros de um banheiro e do refeitório do Centro Educacional João Pires Mendes, no Jardim Nova Coimbra, em Cotia, cederam. Mesmo com a situação, mães de crianças matriculadas na unidade disseram ao Cotia e Cia que as atividades seguiram normalmente na semana.





Uma das mães que conversou com a reportagem relatou que a unidade “está abandonada” e chamou o episódio de “descaso”, já que as crianças fizeram suas refeições mesmo com parte do forro caído. “Não sei como as crianças conseguiram comer no refeitório hoje com essa situação. Um verdadeiro descaso”, disse.





Procurada, a Secretaria de Educação de Cotia informou que uma equipe de manutenção já foi à unidade escolar para realizar o reparo necessário. Questionada sobre as aulas terem seguido mesmo diante dessa situação, a secretaria não comentou.