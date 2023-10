Vídeo mostra cobras em ponto de ônibus na Raposo Tavares, em Cotia

Imagens foram enviadas ao Cotia e Cia por funcionárias de uma empresa que utilizam o serviço de transporte público no local; veja o que disse a Vigilância Ambiental

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

Funcionárias de uma empresa do km 28 da rodovia Raposo Tavares estão assustadas com a aparição de cobras no ponto de ônibus que utilizam no local, sentido Cotia. Segundo elas, há pelo menos duas semanas os répteis estão aparecendo com certa frequência.





Em um dos vídeos enviado para a reportagem [VEJA NO FINAL DO TEXTO], é possível ver uma cobra bem próxima das pessoas que estão no ponto. Uma das mulheres se assusta quando o animal faz um movimento mais brusco. Elas relataram que uma das cobras chegou a ser atropelada na rodovia por um veículo.





"A gente não sabe de onde elas estão surgindo. E toda noite aparecem 3, 4 e até mais. Tem um matagal perto do ponto. A gente está desesperada. Não conseguimos ficar em paz no ponto. Elas aparecem do nada e ficam ali nos rodeando", disse uma das funcionárias ao Cotia e Cia.





A reportagem enviou as imagens para a Prefeitura de Cotia. Por meio de nota, as equipes de Vigilância Ambiental das secretarias de Saúde e do Verde e do Meio Ambiente informaram que vão programar uma vistoria em conjunto para verificar o motivo destas ocorrências constantes no local.





No entanto, as equipes ressaltaram que, por não se tratar de caso isolado de aparição e resgate de animal peçonhento, e pela análise do vídeo, “trata-se de uma serpente inofensiva conhecida popularmente como Cobra-dormideira, cuja principal alimentação são lesmas”.





“Contudo, vale lembrar que são animais silvestres protegidos pela legislação brasileira e habitantes de nossas matas. E, em épocas quentes e com chuvas podem fazer com que estes animais procurem novos abrigos”, pontuaram





As notificações da presença de serpentes e outros animais peçonhentos podem ser encaminhadas para a Prefeitura de Cotia para os e-mails vigilancia.ambiental@cotia.sp.gov.br e smaa@cotia.sp.gov.br.





VEJA O VÍDEO: