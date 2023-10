Secretário adjunto de Cotia é investigado por suspeita de estelionato e extorsão

Pedro Almeida se defendeu das acusações e disse que situação foi armada por sua ex-mulher; Prefeitura também saiu na defesa do servidor

Secretário adjunto de Cotia, Pedro Almeida. Imagem divulgada nas redes sociais

A Polícia Civil instaurou um inquérito, nessa segunda-feira (2), para investigar o secretário adjunto de Relações Institucionais da Prefeitura de Cotia, Pedro Almeida. Ele é suspeito de envolvimento em crimes de extorsão e estelionato. Pedro negou as acusações (veja mais abaixo).





Pedro, que também exerce a função de advogado, foi denunciado à polícia por uma idosa de 80 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele fez o inventário dos imóveis dela e chegou a pedir um empréstimo de R$ 42 mil (R$ 30 mil em uma ocasião e R$ 12 mil em outra).





Segundo a denúncia, os valores seriam para quitar dívidas com agiota e não teriam nenhuma relação com o serviço prestado, pois ele já tinha sido pago, de acordo com a idosa.





A vítima relatou que ainda vem sendo extorquida por ele. Pedro foi flagrado em frente à sua residência, na semana passada, a chamando no portão. Assim que viu a advogada da vítima se aproximando, ele correu em direção ao seu veículo, parado irregularmente em cima de uma calçada (veja o vídeo no final da reportagem).





A advogada da idosa que fez a filmagem é Luciana Federighi Bravo, ex-mulher de Pedro Almeida.





OUTRO CASO





Outra vítima do secretário se apresentou na Delegacia de Cotia na tarde de ontem. A mulher, de 35 anos, disse que estava na época interessada em um salão comercial e entrou em contato com uma imobiliária, que era administrada por Pedro Almeida. O valor mensal do salão era de R$ 25 mil.





De acordo com ela, Pedro teria solicitado o pagamento de duas parcelas e ficou enviando diversas mensagens a cobrando, para segurar o imóvel.





A vítima disse que pagou o valor de R$22,7 mil, e ele continuava insistindo para ela pagar a diferença. Em um determinado momento, a mulher tomou conhecimento que o imóvel “já tinha sido alugado para outra pessoa”. Ela disse à polícia que até hoje cobra o valor que pagou para Pedro, que ainda não a ressarciu.





OUTRO LADO





Em vídeo publicado nas redes sociais, Pedro Almeida se defendeu das acusações e disse que a situação “foi armada por sua ex-mulher”. Pedro e Luciana estão separados há seis anos.





“Os fatos são basicamente frutos de uma relação mal resolvida. O vídeo foi gravado por minha ex-cônjuge, que não para de me perseguir desde o fim do nosso casamento, há seis anos. Só por isso, saí de lá rapidamente”, disse o secretário adjunto, referindo-se ao vídeo em frente à casa da idosa.





“Foi uma situação previamente armada. Basta olhar o vídeo desde o início que fica evidente que a intenção era de me prejudicar”, continuou.





O vídeo foi gravado na terça-feira (27/09), às 11h. Por se tratar de dia útil e horário de expediente, Cotia e Cia questionou Pedro a respeito. O secretário respondeu que estava em horário de almoço.





Nesta terça-feira (3), Pedro enviou uma mensagem ao Cotia e Cia reafirmando que o caso se trata de uma “perseguição de sua ex-mulher”. “Tudo isso que estou sendo acusado, vou provar de maneira muito tranquila. Não existe nenhum débito pendente. Isso será provado e minha inocência comprovada”, disse.





O QUE DIZ A PREFEITURA DE COTIA





Procurada pelo Cotia e Cia, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Governo, informou que a acusação contra o secretário adjunto Pedro Almeida “é de cunho pessoal” e não envolve a sua função na administração pública.





“Oportuno mencionar que Pedro Gomes de Almeida registrou um Boletim de Ocorrência, no dia 28/09/23, por calúnia e difamação, contra a pessoa que o acusa de extorsão”, diz a nota.





Se houver necessidade, a Prefeitura disse que tomará todas as providências cabíveis. “A Administração Municipal se coloca à disposição das autoridades no que for solicitada”, finalizou.





VEJA O VÍDEO ABAIXO: