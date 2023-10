Itapevi reúne 14 atrações do sertanejo regional em 8 horas de evento gratuito

8ª edição do ‘Festival IT 2023’ acontece neste sábado (7); saiba mais

Foto: Prefeitura de Itapevi

Itapevi vai realizar, neste sábado (7), a 8ª edição do Festival IT deste ano. O evento, que vai reunir 14 nomes do sertanejo regional, acontece das 12h às 20h no Parque da Cidade (Rua Professor Dimarães Antonio Sandei - Cidade da Saúde).





Além do palco e dos artistas, os presentes poderão saborear comidas típicas e apreciar o artesanato local, na estrutura que será montada pela organização.





Na parte gastronômica, o festival contará com os tradicionais food trucks, que venderão lanches, salgados e doces para os visitantes.





Organizado pela Prefeitura de 2017 a março de 2020, o Festival IT ficou suspenso por três anos em razão da pandemia da Covid-19. O evento foi retomado em 2023 e abordou gêneros variados nas duas primeiras edições - março e abril - e passou a segmentar os estilos a partir de maio.





Entre os ritmos já trazidos, estão a cultura negra, festa junina, MPB, rock n’ roll e samba rock. Desde seu início, há seis anos, já reuniu mais de 65 mil pessoas em todas as suas edições.





Confira os cantores e duplas confirmadas:





- Willian Freire





- Estrada sertaneja





- Fabiano Solo





- Ramos e Davi





- Letícia Prattes





- Edilson Gonçalves





- Ricardo Mayer





- Gil Tomás





- Alexandre





- Newton Marin





- The Marcos





- Derick Porto





- Marcos Brito





- Du Catira





Serviço:





8º Festival IT





Quando: sábado, 7 de outubro





Horário: das 12h às 20h





Local: Parque da Cidade





Endereço: Rua Dimarães Antonio Sandei, s/nº, Cidade da Saúde