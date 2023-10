Sarau Para Elos reúne música, leitura dramática e lançamento de livro em sua 4ª edição

Evento gratuito e para todas as idades acontece neste sábado (21), às 19h, na Biblioteca Batista Cepelos, em Cotia; saiba mais

4ª edição do Sarau Para Elos acontece neste sábado. Foto: Divulgação





A Biblioteca Batista Cepelos, em Cotia, receberá, neste sábado (21), às 19h, a 4ª edição do Sarau Para Elos. O evento, gratuito e para todas as idades, contará com apresentações artísticas e lançamento de livro. A biblioteca fica na avenida Prof. Manoel José Pedroso, 1147, Parque Bahia, próximo à Prefeitura.





O evento terá a participação do Coral Nossa Voz, grupo Apollo Music, do ator Bruno Eustáquio, do músico Davi Fernando Silveira e da Cia Kadife Dunya. Além deles, o escritor Almério Barbosa fará o lançamento de seu livro ‘Esforço Positivo’, que fala sobre dependência química (veja mais abaixo a descrição de cada convidado).









No dia, o microfone estará aberto para quem quiser se apresentar. O evento conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Lazer, da Secretaria de Comunicação e do Cotia e Cia.





VEJA O TEASER ABAIXO:













LIVRO





‘Esforço Positivo’, livro de Almério Barbosa, é um verdadeiro manual para dependentes químicos e seus familiares “brecarem o mal do vício”. O autor mostra, de maneira clara e objetiva, os preconceitos, as dificuldades para combater essa doença, as alegrias de quem consegue vencê-la e, principalmente, “que todo adicto tem a capacidade de se esforçar para acabar com a dependência”.





Almério Barbosa, 64, é morador de Cotia e tem mais cinco livros lançados.





SOBRE OS CONVIDADOS





Confira abaixo a descrição de cada artista que participará da 3ª edição do Sarau Para Elos





CORAL NOSSA VOZ





Formado por um grupo de amigos em 2018, na casa Atitude de Amor, o Coral Nossa Voz canta um repertório variado, prezando por músicas que passam mensagens de amor, amizade e esperança. O Coral Nossa Voz canta por todos e para todos.





CIA KADIFE DUNYA





A Cia Kadife Dunya é uma companhia de dança que promove a fusão mágica entre a dança e o empoderamento feminino, com performances incríveis que celebram a força e a expressão das mulheres.





Sua arte, conexão e confiança através da dança, é uma verdadeira inspiração para todos.





DAVI FERNANDO SILVEIRA





Músico, formado em Canto Popular, com a Mestra Paula Molinari, e Piano Popular, com Liliana Bollos.





Atualmente, ministra aulas de preparação vocal, teclado popular e violão para iniciantes.





Em 1993, aos 9 anos, iniciou seus estudos na música, no Conservatório Musical do Butantã, realizou cursos de Canto Lírico, teclado e teoria. Suas principais mestras foram Mônica Ajej Bonanni e Lilian Morangoni. Permaneceu no conservatório até meados do primeiro semestre de 1997.





BRUNO EUSTÁQUIO (Autor, Ator e Diretor de Arte)





Formado em Negócios da Moda pela Universidade Anhembi Morumbi e em Teatro no Curso Profissionalizante de Interpretação pelo no Teatro Escola Célia Helena.





Atuou em diversos espetáculos, entre eles, ‘Juliette, Justine e Pink Star’, ‘Tropicalistas’ e ‘Àtma’.





Já foi contemplado por projetos culturais e trabalhou como figurinista em algumas peças teatrais, sendo indicado para diversos prêmios.





APOLLO MUSIC





O grupo Apollo Music Academy foi fundado com o principal intuito de propagação cultural por meio da música, principalmente, para as gerações futuras.





Mesmo com pouco tempo de existência, já tem influenciado vários jovens e apoiado diversos projetos culturais, como uma das principais academias de música da região, tendo hoje um grande acervo de conhecimento e parcerias.





SERVIÇO





O que: Sarau Para Elos





Quando: Dia 21 de outubro, às 19h





Local: Biblioteca Batista Cepelos (Avenida Prof. Manoel José Pedroso, 1147, Parque Bahia, próximo à Prefeitura).





Entrada gratuita e para todas as idades