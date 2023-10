Jogos Matemáticos: Projeto da USP em parceria com Cotia é destaque na Globo

Projeto ajuda os alunos do ensino básico a desenvolverem habilidades para resolver problemas de matemática; confira

Imagem: Reprodução / Rede Globo

Trabalhar a matemática por meio de jogos. Essa é a proposta do ‘JogoMat’, projeto da Universidade de São Paulo (USP) que ajuda os alunos do ensino básico a desenvolverem habilidades para resolver problemas de matemática.





Em parceria com a Secretaria de Educação de Cotia, foi realizada, em setembro, a 4ª edição do Campeonato de Jogos Matemáticos com 32 alunos de 16 escolas da rede municipal.





E foi de uma sala do CEUC Diego Cristian B. Camargo que saiu o primeiro aluno com deficiência a participar do JogoMat. O pequeno Guilherme Lima Souza conquistou medalha na categoria sub-08. Junto com ele, outros 20 alunos da rede municipal conquistaram medalhas e, um, conquistou menção honrosa.





A iniciativa foi destaque de reportagem da Rede Globo (veja abaixo)