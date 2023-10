São Roque abre processo seletivo para psicólogo e assistente social

Candidatos devem realizar seus cadastros até o dia 22 de outubro, no site da Prefeitura de São Roque





DESTE LINK. A Prefeitura de São Roque abriu inscrições para processo seletivo para o Departamento de Bem-Estar Social, com vagas para Psicólogo e Assistente Social. Os candidatos devem realizar seus cadastros até o dia 22 de outubro, no site da Prefeitura de São Roque, através





A inscrição para as vagas são gratuitas e exigem que a pessoa possua Nível Superior, além de registro no CRESS, para assistentes sociais e no CRP, para psicólogos.





O processo seletivo tem como objetivo preencher vagas para uma jornada de trabalho semanal de 30 horas, com vencimentos de R$3.349,75, além de benefícios como auxílio alimentação no valor de R$420,00, gratificação mensal por assiduidade de R$400,00 e básica de alimentos e de higiene.





O processo será realizado por meio de prova objetiva prevista para o dia 26 de novembro. Demais detalhes dos concursos estão dispostos nos Editais publicados no do Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de São Roque https://www.saoroque.sp.gov.br/portal/diario-oficial. Mais informações podem ser obtidas pelo Departamento de Recursos Humanos, através dos telefones 4784-8522 e 4784-8524.